Новий міністр економіки позбавився держсекретаря, який перейшов йому у спадок від Милованова



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Олександр Черних був призначений на посаду державного секретаря Мінекономіки 3 березня 2020 року

Кабмін звільнив держсекратаря, який виграв конкурс та був призначений за часів уряду Гончарука

Кабмін звільнив Олександра Черних з посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Звільнити Черних Олександра Олександровича з посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до частини першої статті 87 закону України «Про державну службу», - йдеться в документі.

Іншим своїм розпорядженням Кабмін призначив Олену Бояркіну тимчасовою виконувачкою обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на директора департаменту фінансово-господарської діяльності зазначеного Міністерства Бояркіну Олену Анатоліївну», - наказав Шмигаль.

Нагадаємо, що Олександра Черниха Кабмін призначив на посаду державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства лише 3 березня.

До компетенції державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України належать завдання організації роботи апарату Мінекономіки, планування роботи з персоналом, планування та контролю виконання апаратом Міністерства завдань, координацію і контроль роботи самостійних структурних підрозділів.

Олександр Черних тоді виграв конкурс. За результатами співбесіди, тодішній міністр економіки Милованов рекомендував Кабміну призначити Черниха держсекретарем.