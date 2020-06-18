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    Новий міністр економіки позбавився держсекретаря, який перейшов йому у спадок від Милованова

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    <span>Олександр Черних був призначений на посаду державного секретаря Мінекономіки 3 березня 2020 року&nbsp;</span> - Новий міністр економіки позбавився держсекретаря, який перейшов йому у спадок від Милованова
    Олександр Черних був призначений на посаду державного секретаря Мінекономіки 3 березня 2020 року 

    Кабмін звільнив держсекратаря, який виграв конкурс та був призначений за часів уряду Гончарука

    Кабмін звільнив Олександра Черних з посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

    «Звільнити Черних Олександра Олександровича з посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до частини першої статті 87 закону України «Про державну службу», - йдеться в документі.

    Іншим своїм розпорядженням Кабмін призначив Олену Бояркіну тимчасовою виконувачкою обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    «Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на директора департаменту фінансово-господарської діяльності зазначеного Міністерства Бояркіну Олену Анатоліївну», - наказав Шмигаль.

    Нагадаємо, що Олександра Черниха Кабмін призначив на посаду державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства лише 3 березня. 

    До компетенції державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України належать завдання організації роботи апарату Мінекономіки, планування роботи з персоналом, планування та контролю виконання апаратом Міністерства завдань, координацію і контроль роботи самостійних структурних підрозділів.

    Олександр Черних тоді виграв конкурс. За результатами співбесіди, тодішній міністр економіки Милованов рекомендував Кабміну призначити Черниха держсекретарем. 

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