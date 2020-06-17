Уряд схвалив низку кадрових рішень: кого звільнили та призначили



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Засідання уряду Дениса Шмигаля

Кабмін звільнив керівника Державної служби України з питань праці

Кабінет міністрів на засіданні 17 червня ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема прийнято рішення про звільнення Дернеги Ігоря Анатолійовича з посади голови Державної служби України з питань праці. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень», — повідомив він.

Зокрема, з його слів, уряд зробив наступні призначення:

Петасюк Ларису Володимирівну — заступником міністра культури та інформаційної політики;

Бушкова Валерія Геннадійовича — заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Корхового Ігоря Григоровича — заступником міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції;

Кузькіна Євгена Юрійовича — першим заступником голови Державного агентства автомобільних доріг;

Почтарьова Андрія Олександровича — заступником голови Державного агентства автомобільних доріг;

Войтовича Олега Михайловича — заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України.

Крім того, повідомляється, що уряд прийняв рішення звільнити:

Сальникову Тетяну Геннадіївну — з посади заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції (за власним бажанням);

Войтовича Олега Михайловича — з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій Україниі (в зв’язку із переходом на іншу роботу).

Дернегу Ігоря Анатолійовича — з посади голови Державної служби України з питань праці.

«Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної служби України з питань праці на Сажієнка Віталія Валерійовича. Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на Чепелюк Ольгу Володимирівну (директор Юридичного департаменту Мінрегіону)», — написав Мокан.

Також він зазначив, що уряд вирішив погодити:

Максименка Віталія Олександровича — заступником голови Сумської обласної державної адміністрації;

Пахольчука Сергія Івановича — заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.

«Визначені переможці конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «А»: Гуру Костянтина Юрійовича — першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (першим заступником міністра енергетики Буславець О.А. пропонується визначити переможцем конкурсу); Шафаренка Юрія Анатолійовича — заступником Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (першим заступником міністра енергетики Буславець О.А. пропонується визначити переможцем конкурсу)», — додав він.

Також під час засідання 17 червня Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Рішення викликане підвищенням температури повітря і ризиком руйнування дорожнього покриття.

Крім того нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня.

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