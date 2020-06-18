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    Міністр фінансів розповів, коли чекати місію МВФ в Україні

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    Міністр фінансів розповів, коли чекати місію МВФ в Україні

    За словами посадовця, швидше за все, місія прибуде в липні

    Місія Міжнародного валютного фонду приїде до України в липні чи серпні.

    Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

    За словами посадовця, швидше за все, місія прибуде в липні. Про наступний транш можна буде говорити одразу після візиту.

    Марченко зазначив, що у випадку нормального економічного зростання вже через кілька років Україна може відмовитися від кредитів МВФ.

    Напередодні Марченко заявив, що Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів МВФ.

    Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

    Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.

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