Прем'єр: уряд продовжить конструктивну співпрацю з МВФ та іншими кредиторами



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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні, пояснив прем'єр

Новий Кабмін налаштований продовжувати зважену фіскальну політику та співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в Facebook.

«Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання — це наша спільна мета», — написав він.

За словами Шмигаля, «уряд готовий прийняти нові виклики та активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом».

Нагадаємо, 5 березня новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше установче засідання нового Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.