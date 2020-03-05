Прем'єр: уряд продовжить конструктивну співпрацю з МВФ та іншими кредиторами
Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні, пояснив прем'єр
Новий Кабмін налаштований продовжувати зважену фіскальну політику та співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в Facebook.
«Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання — це наша спільна мета», — написав він.
За словами Шмигаля, «уряд готовий прийняти нові виклики та активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом».
Нагадаємо, 5 березня новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше установче засідання нового Кабінету міністрів.
Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.
«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.
У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.
Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.