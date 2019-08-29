Новий прем'єр планує у найближчий місяць змінити усіх неефективних керівників держорганів



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Новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук Фото: facebook.com

Олексій Гончарук: Особисто мої перші кроки - це кадрові

Новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір у найближчий місяць змінити всіх неефективних керівників державних органів. Про це він заявив у Верховній Раді під час обговорення його кандидатури на посаду прем'єра.

«Особисто мої перші кроки - це кадрові. За всіма окремими галузями сидять окремі персонажі, які досі «пиляють» наші з вами ресурси, досі розподіляють на свою користь якусь державну власність», - сказав він, відповідаючи на запитання про його перші кроки після вступу на посаду прем'єра.

Він сказав, що має намір у найближчий місяць проаналізувати діяльність усіх органів державної виконавчої влади та звільнити всіх неефективних керівників.

«А за деякими і аналізувати нічого: ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція), Держкомзем (Державний комітет із земельних ресурсів) - це всі на вихід відразу», - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що в нову Верховну Раду вже внесено пакет із 37 законопроектів, у тому числі передбачають удосконалення оренди держмайна і держзакупівель.

Як повідомлялось, Зеленський запропонував Раді призначити прем'єром заступник керівника Офісу президента Гончарука і Рада підтримала його кандидатуру.