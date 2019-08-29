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    Новий прем'єр планує у найближчий місяць змінити усіх неефективних керівників держорганів

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    Новопризначений&nbsp;<span>прем'єр-міністр Олексій Гончарук&nbsp;</span> - Новий прем'єр планує у найближчий місяць змінити усіх неефективних керівників держорганів
    Новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук 
    Фото: facebook.com

    Олексій Гончарук: Особисто мої перші кроки - це кадрові

    Новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір у найближчий місяць змінити всіх неефективних керівників державних органів. Про це він заявив у Верховній Раді під час обговорення його кандидатури на посаду прем'єра.

    «Особисто мої перші кроки - це кадрові. За всіма окремими галузями сидять окремі персонажі, які досі «пиляють» наші з вами ресурси, досі розподіляють на свою користь якусь державну власність», - сказав він, відповідаючи на запитання про його перші кроки після вступу на посаду прем'єра.

    Він сказав, що має намір у найближчий місяць проаналізувати діяльність усіх органів державної виконавчої влади та звільнити всіх неефективних керівників.

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    «А за деякими і аналізувати нічого: ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція), Держкомзем (Державний комітет із земельних ресурсів) - це всі на вихід відразу», - сказав Гончарук.

    Він також зазначив, що в нову Верховну Раду вже внесено пакет із 37 законопроектів, у тому числі передбачають удосконалення оренди держмайна і держзакупівель.

    Як повідомлялось, Зеленський запропонував Раді призначити прем'єром заступник керівника Офісу президента Гончарука і Рада підтримала його кандидатуру.

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