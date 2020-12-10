SkyUp змінив правила для пасажирів: за що можуть зняти з літака

Усі авіакомпанії, що працюють в Україні та світі, пристосовуються до здійснення польотів в умовах пандемії

Проти людей, які на борту літаків авіакомпанії SkyUp знімуть маски, можуть застосовуватися санкції, аж до висадки в найближчому аеропорту.

Про це йдеться в оновлених під умови пандемії правилах поведінки для пасажирів SkyUp.

За відмову надягнути маску на борту порушника можуть не тільки зняти з рейсу, а й передати його правоохоронцям і заборонити йому пересуватися літаками авіакомпанії кілька років.

«Турбота про здоров’я – це така ж складова безпеки польоту для вас і оточуючих, як і пристебнутий ремінь», – пояснили в SkyUp.

Усі авіакомпанії, що працюють в Україні та світі, пристосовуються до здійснення польотів в умовах пандемії.

Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу. У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.