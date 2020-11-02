Новий тираж книжки про Стуса випустили з рішенням суду про її заборону

На форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може набрати чинності 18.11.20 - Орлова

Перші книжки з нового тиражу вже почали відправляти замовникам, - директорка видавництва Vivat

Видавництво Vivat випустило новий тираж книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» з рішенням Дарницького райсуду на форзаці. Саме цим рішенням суд заборонив розповсюджувати книгу через згадки у ній про Віктора Медведчука.

Про це повідомила генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

Вона розповіла, що перші книжки з нового тиражу вже почали відправляти замовникам.

«Ми вирішили: документ, так документ)) Тому на форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може набрати чинності 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані. Наклад в такому вигляді друкується вперше!», – розповіла вона.

Як повідомлялося, Кіпіані анонсував вихід аудіоверсії «Справи Василя Стуса».

Нагадаємо, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя», нардепа Віктора Медведчука.