Обмін полоненими: суд звільнив з-під варти підозрювану в держзраді
Суд затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення
Красногвардійський райсуд Дніпра випустив з-під варти підозрювану в державній зраді Дар'ю Мастікашеву.
Про це hromadske підтвердив адвокат Валентин Рибін.
Зазначається, що жінку готують до обміну. Також із під варти звільнили іншого підозрюваного — Олександра Каратая.
Батько адвоката Володимир Рибін написав у Facebook про те, що суд затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення «за відбуття» без конфіскації майна та припинення кримінального провадження.
З серпня 2017 року Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб), частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.
Їм інкримінують дії, спрямовані «на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України», а саме те, що у 2017 році вони організували виїзд до Росії колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об’єктах.
Як вважає обвинувачення, у Росії колишні бійці мали використовуватись у диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.
Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня.
У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.
Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.
Натомість суд у Києві переніс на 28 грудня розгляд апеляції у справі ексберкутівців, яких начебто готують на обмін.