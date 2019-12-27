Обмін полоненими: суд звільнив з-під варти підозрювану в держзраді



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Підозрювана в державній зраді Дар'я Мастікашева

Суд затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення

Красногвардійський райсуд Дніпра випустив з-під варти підозрювану в державній зраді Дар'ю Мастікашеву.

Про це hromadske підтвердив адвокат Валентин Рибін.

Зазначається, що жінку готують до обміну. Також із під варти звільнили іншого підозрюваного — Олександра Каратая.

Батько адвоката Володимир Рибін написав у Facebook про те, що суд затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення «за відбуття» без конфіскації майна та припинення кримінального провадження.

З серпня 2017 року Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб), частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Їм інкримінують дії, спрямовані «на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України», а саме те, що у 2017 році вони організували виїзд до Росії колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об’єктах.

Як вважає обвинувачення, у Росії колишні бійці мали використовуватись у диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Натомість суд у Києві переніс на 28 грудня розгляд апеляції у справі ексберкутівців, яких начебто готують на обмін.