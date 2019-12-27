Суд переніс розгляд апеляції у справі ексберкутівців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення суду активісти зустріли під Гімн України

Представники потерпілих попросили про перерву, щоб належно підготуватися до засідання

Суд продовжить розгляд апеляційних скарг у справі ексберкутівців розглянуть у суботу, 28 грудня, о 10 годині.

Про це у п’ятницю ввечері заявила головуюча суддя Маргарита Васильєва.

«Сьогодні оголошується перерва до завтра до 10 години», - сказала вона.

До цього представники потерпілих і самі потерпілі вчергове попросили про перерву, щоб належно підготуватися до засідання, на цей раз хоча б до ранку. Суд на цей раз задовільнив клопотання.

Рішення суду активісти зустріли під Гімн України.

Зазначимо, що беркутівець Аброськін брав участь у судовому засіданні з прапором Росії на плечі.

Як відомо, суд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти.

Раніше два джерела, дотичних до судової справи про розстріли на Інститутській, розповіли журналістам, що з Генпрокуратури надіслали розпорядження прокурорам, аби вони клопотали про звільнення з-під варти фігурантів справи, щоби обміняти їх у бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на полонених українців.

Натомість у прокуратурі кажуть, що не проситимуть суд звільнити колишніх беркутівців задля обміну.

Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.