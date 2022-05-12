США заборонили розвідці передавати Україні деяку інформацію про Росію – The Washington Post

Мета заборони – утримати США від участі в можливих атаках , які «Україна може здійснити всередині Росії»

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України США розробили вказівки по обміну розвідданими з Україною. Про це повідомляє The Washington Post. Дане рішення було ухвалено США, щоб уникнути зростання напруженості у відносинах з Росією.

Внутрішня інструкція для співробітників розвідки накладає дві заборони на відповідні типи інформації.

Одна з категорій заборони – обмін розвідданими стосується будь-якої інформації, яка допомогла б Україні атакувати російські об'єкти за її межами.

Мета заборони – утримати США від участі в можливих атаках ,які «Україна може здійснити всередині Росії».

Зараз співпраця між Києвом і Вашингтоном щодо розвіданих включає інформацію про місцезнаходження і переміщення російських військ, яку Україна отримує «в режимі реального часу», супутникові знімки та звіти, зібрані з конфіденційних американських джерел в США.

Крім того, тепер США не зможуть надавати детальну інформацію, яка допомогла б Україні ліквідувати членів російського військового керівництва вищого рангу, в тому числі начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Сергія Шойгу.

Однак ця заборона не поширюється на російських генералів. Разом з тим, за словами американського високопоставленого чиновника, уряд США вирішив не надавати інформацію про їх місцезнаходження в Україні теж.