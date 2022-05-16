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    Події в Україні

    Росія дві години обстрілювала ділянку кордону на Чернігівщині

    Прикордонники дали бій рашистським диверсантам на кордоні в Сумській області - Росія дві години обстрілювала ділянку кордону на Чернігівщині
    Прикордонники дали бій рашистським диверсантам на кордоні в Сумській області
    фото: Держприкордонслужба

    За день окупанти вісім разів обстріляли прикордонні райони України

    Сьогодні, 16 травня, впродовж дня відбулося вісім обстрілів з території Росії прикордонних районів Чернігівщини та Сумщини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Російські гранати, міни та снаряди розривалися поблизу прикордонних населених пунктів Новгород-Сіверського, Семенівського та Городнянського районів Чернігівщини, а також Шосткинського та Конотопського районів Сумщини.

    Один з обстрілів ділянки відділу прикордонної служби «Семенівка» Чернігівського прикордонного загону тривав більш як дві години.

    Як повідомлялося, вранці 16 травня російські загарбники відкрили вогонь по території Сумської області поблизу кордону з РФ, на територію України намагалися зайти диверсанти.

    Прикордонники дали бій рашистським диверсантам та змусили їх відступити за межі державного рубежу України.

    Під час спроби окупантами прориву кордону у бою загинув прикордонник. Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби у ДПСУ, минулого року звільнився після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення росії прийняв рішення продовжити службу.

    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба війна Чернігівщина Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Росія дві години обстрілювала ділянку кордону на Чернігівщині