Дивляться на пралки як на коштовність: Мін’юст повідомив, до яких робіт залучатимуть полонених росіян

Російським військовополоненим можна доручити тільки низько кваліфіковану роботу

Полоненим російським солдатам можна довірити лише низько кваліфіковану роботу, адже невідомі їхні навики. Про це у бесіді з «Главкомом» повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька

«Коли ж станеться так, що всіх полонених переведемо до табору, тоді їх залучатимемо до праці, але у межах периметру самої установи. Передовсім це пов’язано із питаннями безпеки.

Окремо варто переговорити з представниками бізнесу про те, що можна їм доручити. Очевидно, це буде низько кваліфікована робота. Бо вони не з усім устаткуванням зможуть працювати. Усі ж бачили, як російські солдати дивилися на пральні машини ніби на щось коштовне...», – зазначила Висоцька.

За словами чиновниці, скільки полонених буде залучено до суспільно-корисних робіт наразі не відомо, адже більшість з них готується до обміну.

«Така можливість передбачена Женевською конвенцією. І більше розрахована на тривале утримання військовополонених. У нашому ж випадку про їхнє залучення до суспільно-корисних робіт поки не йдеться. Адже більшість полонених перебувають у дільницях та готуються до обміну», – уточнила Висоцька.

Нагадаємо, розвідка повідомила, скільки російських танкістів здалися в полон.