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    Дивляться на пралки як на коштовність: Мін’юст повідомив, до яких робіт залучатимуть полонених росіян

    Більшість з полонених готується до обміну - Дивляться на пралки як на коштовність: Мін’юст повідомив, до яких робіт залучатимуть полонених росіян
    Більшість з полонених готується до обміну
    фото з відкритих джерел

    Російським військовополоненим можна доручити тільки низько кваліфіковану роботу

    Полоненим російським солдатам можна довірити лише низько кваліфіковану роботу, адже невідомі їхні навики. Про це у бесіді з «Главкомом» повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька

    «Коли ж станеться так, що всіх полонених переведемо до табору, тоді їх залучатимемо до праці, але у межах периметру самої установи. Передовсім це пов’язано із питаннями безпеки.

    Окремо варто переговорити з представниками бізнесу про те, що можна їм доручити. Очевидно, це буде низько кваліфікована робота. Бо вони не з усім устаткуванням зможуть працювати. Усі ж бачили, як російські солдати дивилися на пральні машини ніби на щось коштовне...», – зазначила Висоцька.

    За словами чиновниці, скільки полонених буде залучено до суспільно-корисних робіт наразі не відомо, адже більшість з них готується до обміну.

    «Така можливість передбачена Женевською конвенцією. І більше розрахована на тривале утримання військовополонених. У нашому ж випадку про їхнє залучення до суспільно-корисних робіт поки не йдеться. Адже більшість полонених перебувають у дільницях та готуються до обміну», – уточнила Висоцька.

    Нагадаємо, розвідка повідомила, скільки російських танкістів здалися в полон.

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    Теги: росія окупанти війна Міністерство юстиції полон Україна окупація #stoprussia
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    Дивляться на пралки як на коштовність: Мін’юст повідомив, до яких робіт залучатимуть полонених росіян