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    Американський генерал: Ризик конфлікту між впливовими державами зріс

    Генерал Міллі: &laquo;Ніколи не забуваймо про різанину, свідком якої ми щойно стали в Бучі&raquo; - Американський генерал: Ризик конфлікту між впливовими державами зріс
    Генерал Міллі: «Ніколи не забуваймо про різанину, свідком якої ми щойно стали в Бучі»

    Вторгнення Росії в Україну вчить світ, що агресія, яка залишилася без відповіді, лише підбадьорює агресора

    Голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі заявив, що у світі зріс ризик серйозного військового конфлікту між великими державами. Сполучені Штати вступають у світ, який стає більш нестабільним. Про це повідомляє Fox News.

    Він підкреслив, що світ «має потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами».

    «Ми стикаємося зараз з двома світовими державами – Росією і Китаєм. Кожна з цих країн має значний військовий потенціал і невідступно має намір змінити нинішній порядок, заснований на правилах», – заявив Міллі.

    Вторгнення Росії в Україну вчить світ, що агресія, яка залишилася без відповіді, лише підбадьорює агресора.

    «Ніколи не забуваймо про різанину, свідком якої ми щойно стали в Бучі», і про бійню, яка сталася в Маріуполі. І найкращий спосіб вшанувати їхню жертву – це підтримати їх боротьбу за свободу і виступити проти тиранії», – сказав Міллі.

    До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи перед випускниками Джорджтаунського університету, натякнув на те, що нинішня влада Сполучених Штатів не планує налагоджувати відносини з керівництвом Росії.

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    Теги: росія окупанти США війна Китай Україна окупація #stoprussia
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    Американський генерал: Ризик конфлікту між впливовими державами зріс