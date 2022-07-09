Окупанти намагаються увірватися з Луганщини вглиб Донеччини

Росіяни гатять від Попасної до Кремінної

Російські окупанти намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини. Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту – від Попасної до Кремінної.

«Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної», – розповів Гайдай.

Минулої ночі на Донбасі росіяни завдали вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні, а також нанесли дев’ять ракетних ударів.

«За підсумком окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська», – зазначив Гайдай.

Раніше голова Луганської ОВА повідомив, що російські загарбники, які мають на меті окупувати всю Луганщину, нещадно обстрілюють населені пункти поблизу адмінмежі області.

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