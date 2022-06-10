Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 10 червня

На Харківщині через обстріли загинуло двоє мирних людей

На Луганщині росіяни знищили Льодовий Палац – символ Сєвєродонецька

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина

Вночі ворог обстріляв три громади, що межують з Херсонщиною. Є руйнування. Поранено одну людину, осколкове поранення. На ранок – ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Детальна інформація з’ясовується.

Харків

Ніч – із обстрілами і постійними тривогами. Ударів із РЗСВ зазнав Шевченківський районі міста. Попередньо постраждалих немає.

По області протягом доби двоє мирних людей загинули, 15 – отримали поранення.

Луганщина

Росіяни знищили Льодовий Палац – символ Сєвєродонецька. Знову влучили у цех виробництва амміаку на «Азоті». Намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Відійшли з втратами. Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька. Загиблих та поранених серед цивільних немає.

Донеччина

Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаудар, РСЗВ «Град» по Бахмуту, смт Нью-Йорк, с. Калинове, с. Первомайське, с. Хромове, с. Микільське. Загинуло троє людей.

Пошкоджено 17 об’єктів, серед яких 4 приватні та 2 багатоквартирних будинки, фермерське господарство, профілакторій, промислове підприємство, залізничні колії та приміщення залізничної станції «Фенольна» та інші.

В області немає газу, частково – води і електрики. Людям, які залишаються, рекомендовано евакуюватися, можливості для цього є. Курсує евакуаційний потяг Покровськ – Дніпро.

Миколаївщина

Тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень та вночі обстріляли Широківську громаду. Переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Вночі обстрілу зазнала Інгульська громада. Потерпілих і пошкоджень немає. Обстіли були переважно поза межами населених пунктів.

Херсонщина

Стабільно напружено. Низку гучних вибухів було чутно потягом усього дня, бойові дії тривають на кордонах областей. Населені пункти Бериславського району у критичному стані, окупанти хочуть повернути втрачені позиції.

Більше тижня область перебуває без мобільного та Інтернет зв’язку. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів. Також російські військові споруджують додаткові лінії оборони в області і мінують територію.

Нагадаємо, триває 107-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окупанти продовжують вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдають ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.