Ображав військову і захищав путінських солдат. Українець потрапив під арешт

Підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до військової, яка служить у територіальній обороні

39-річний мешканець Ужгорода отримав підозру за образу, честі і гідності, а також погрозах військовослужбовиці, яка здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ (ч. 1 ст. 435-1 Кримінального кодексу). Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до військової, яка служить у територіальній обороні. Чоловік словесно ображав її, неодноразово висловлював погрози вбивством, насильством. Крім того, висловлювався на підтримку дій Російської Федерації у війні проти України.

Окремо правоохоронці провели огляд помешкання чоловіка, де виявили комуністичну символіку.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Варто зазначити, що Кримінальний кодекс України доповнений ст. 435-1 лише минулого місяця. Вказаний злочин карається обмеженням або позбавленням волі від трьох до п’яти років.

Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.