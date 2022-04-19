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    Ображав військову і захищав путінських солдат. Українець потрапив під арешт

    Правоохоронці провели огляд помешкання підозрюваного, де виявили комуністичну символіку - Ображав військову і захищав путінських солдат. Українець потрапив під арешт
    Правоохоронці провели огляд помешкання підозрюваного, де виявили комуністичну символіку
    фото з відкритих джерел

    Підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до військової, яка служить у територіальній обороні

    39-річний мешканець Ужгорода отримав підозру за образу, честі і гідності, а також погрозах військовослужбовиці, яка здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ (ч. 1 ст. 435-1 Кримінального кодексу). Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

    За даними слідства, підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до військової, яка служить у територіальній обороні. Чоловік словесно ображав її, неодноразово висловлював погрози вбивством, насильством. Крім того, висловлювався на підтримку дій Російської Федерації у війні проти України.

    Окремо правоохоронці провели огляд помешкання чоловіка, де виявили комуністичну символіку.

    Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

    Варто зазначити, що Кримінальний кодекс України доповнений ст. 435-1 лише минулого місяця. Вказаний злочин карається обмеженням або позбавленням волі від трьох до п’яти років.

    Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ображав військову і захищав путінських солдат. Українець потрапив під арешт