Угорщина вручила українському послу ноту через заборону в’їзду її урядовцю

Сійярто поінформував українського посла про обурення Угорщини, але сподівається на відновлення добрих відносин

Міністр закордонних справ Петер Сійярто вважає, що заборона на в'їзд для Грежі суперечить розвитку дружби між країнами

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через відмову в'їзду до нашої країни угорському політику Іштвану Грежі. Про це повідомляє Hungary Today.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто поінформував українського посла про обурення Угорщини, але сподівається на відновлення добрих відносин.

«Ми передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху та співпраці на основі взаємної поваги. Ми готові до цього», ─ сказав міністр.

За словами Сійярто, заборона на в'їзд для Грежі суперечить розвиткові дружби і пошуку спільного успіху.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

Читайте також: