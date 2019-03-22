ОБСЄ зафіксувала збільшення числа порушень режиму припинення вогню на Донеччині



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Наглядачі місії нарахували близько 560 вибухів, оцінених як мінометні постріли та розриви мінометних мін

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, зокрема, нарахувавши 560 вибухів. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла станом на вечір 20 березня.

У звіті зазначено, що у Донецькій області наглядачі місії констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 560 вибухів. Практично половину випадків зафіксовано на північ, південь і захід від міста Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

Вибухи оцінені як мінометні постріли та розриви мінометних мін.

Мапа боїв 20 березня: mediarnbo.org

Як повідомлялось, у четвер, 21 березня, противник на Донбасі сім разів порушив режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витратив 40 мін калібрів 120 та 82 мм.

Від початку поточної доби противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у районі населеного пункту Золоте-1 з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення. Підрозділ, який був обстріляний, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються.