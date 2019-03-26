ОБСЄ зафіксувала збільшення числа випадків порушення перемир'я на Донбасі



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Фото: Reuters

Спостерігачі підкреслюють, що з вечора 23 до вечора 24 березня ними було зафіксовано 65 випадків порушення перемир'я

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у період з вечора 22 березня по вечір 24 березня зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, зафіксувавши 110 випадків. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла станом на вечір 24 березня.

У звіті зазначено, що у період із вечора 22 до вечора 23 березня в Донецькій області наглядачі місії констатували приблизно 45 випадків порушення режиму припинення вогню. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід і південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя).

Увечері 22 березня камера СММ на КПВВ поблизу н.п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя) зафіксувала один снаряд, що пролетів із північного заходу на південний схід орієнтовно за 100-900 м. Камеру не пошкоджено.

Спостерігачі підкреслюють, що з вечора 23 до вечора 24 березня ними було зафіксовано 65 випадків порушення перемир'я. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південний схід від н.п. Чермалик, а також у західному та північному напрямках від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

Нагадаємо, на Донбасі окупанти в черговий раз обстріляли шкільні заклади та намагаються звинуватити у цьому українських військових.