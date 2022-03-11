«Росіяни скоюють військові злочини в Україні» – віцепрезидентка США

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Америка виділить Україні $53 млн у вигляді гуманітарної допомоги

Віце-президент США Камала Гарріс висловилася на підтримку закликів до проведення міжнародного розслідування передбачуваних військових злочинів Росії на території України. Цей заклик пролунав після повідомлень про російське бомбардування пологового будинку у Маріуполі, інформує «Голос Америки».

«Звичайно ж має бути розслідування, і всі ми повинні стежити за тим, що відбувається… Нам цілком очевидно, що росіяни скоюють військові злочини в Україні», – заявила Гарріс під час візиту до Варшави.

Віцепрезидентка США зазначила про виділення $53 млн у вигляді гуманітарної допомоги Україні «з метою підтримати безневинних цивільних осіб, які постраждали внаслідок невиправданого вторгнення Росії в Україну».

Про ймовірні військові злочини Росії також заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, який зазначив, що Москва бере «на озброєння стратегію руйнування населених пунктів».

«Ми бачили вельми варті довіри повідомлення про навмисні напади на цивільних осіб, що, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином», –сказав Прайс.

За словами представника Держдепартаменту, зараз стало очевидним, що план президента Росії Володимира Путіна щодо швидкого захоплення України «зазнав провалу».

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.