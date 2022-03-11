Обстріл Івано-Франківська: інфраструктура аеропорту практично зруйнована

Окупанти влучили в аеропорт в Івано-Франківську

Через ракетні обстріли інфраструктура аеропорту — практично зруйнована. Про це в ефірі телеканалу «Рада» повідомив голова громади Руслан Марцінків, пише Суспільне.

З його слів, в останні дні жителі «розслабилися та не завжди реагували на сигнали повітряної тривоги». Коли зранку 11 березня місто потрапило під ракетний обстріл, сигнал тривоги не прозвучав

З його слів, інфраструктура аеропорту – практично зруйнована, оскільки це – вже друге влучання. Тому міський голова закликав людей, які мешкають поблизу аеропорту, переселитися.

«Ми уклінно попросили переселитися, бо ворог уже двічі влучав. На щастя, сьогодні не було втрат, але навколо аеропорту – дуже велика кількість населення і в багатоквартирних будинках і одноповерхових забудовах. Тому дуже важливо зараз покинути ці будівлі й переїхати в безпечніше місце. Після сьогоднішнього дня люди розуміють, що в будь-який момент може бути повторний обстріл», – говорить Руслан Марцінків.

Нагадаємо, 11 березня в Івано-Франківську вже було кілька повітряних тривог. Міська влада закликає жителів Франківська не нехтувати попередженнями та реагувати на сирени.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.