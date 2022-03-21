У Сумах стався витік аміаку

Газ вибухонебезпечний і токсичний

Вранці 21 березня, близько 4.30 у Сумах на підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

«Витік аміаку Сумихімпром! Зона ураження радіусом приблизно 5 км!», – повідомив Живицький.

Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді. Вибухонебезпечний. Токсичний. Він легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти);

Перша допомога при отруєнні аміаком:

виведіть ураженого на свіже повітря; дайте йому теплого молока з харчовою содою; одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти; при потраплянні в очі − промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією; при ураженні шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готує проти України хіматаку. Знайдено ще одне підтвердження (фото).

Також країна-агресор поширила чергові фейкові заяви – мовляв, під Харковом завезено 80 тонн аміаку, начебто Україна готує провокації для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні хімічної зброї. Одним словом, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин.

До слова, Велика Британія висловлювала побоювання, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

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