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    Обвал будинку в Дрогобичі: кількість жертв зросла до шести осіб

    • Розсилка
    Обвал будинку в Дрогобичі: кількість жертв зросла до шести осіб

    Під завалами будинку у Дрогобичі знайшли тіла ще чотирьох загиблих

    З початку четверга, 29 серпня, з-під завалів будинку в Дрогобичі Львівської області, який обвалився напередодні, рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих.

    Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Держслужби України з НС у Львівській області.

    Таким чином, кількість жертв обвалення під’їзду чотириповерхового житлового будинку зросла до шести осіб.

    «Під завалами виявлено тіла шести загиблих. Вранці 28 серпня виявлені тіла 2 осіб (чоловіки і жінки). 29 серпня в 00:26 виявили тіло чоловіка. О 2:49 вилучено з-під завалу тіло жінки. О 3:20 вилучили тіло жінки. О 3.28 знайшли тіло хлопчика», — йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook.

    Як відомо, вдень у середу у будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита над руїнами.

    Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

    Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

    Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

    У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.

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