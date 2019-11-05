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    Очільник Дніпропетровської обласної ради йде з посади

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    <p>Пригунов повідомив, що залишається в місцевій політиці</p> - Очільник Дніпропетровської обласної ради йде з посади

    Пригунов повідомив, що залишається в місцевій політиці

    За словами Пригунова, останні шість місяців в облраді відбувається «намагання підлаштуватися під загальноукраїнську політичну картину за умови підтримки «папередників»

    Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов подав у відставку.

    Про це він написав 5 листопада у Facebook.

    «Політична картина в країні останнім часом кардинально змінилася. Чотири роки тому ми об’єдналися в демократичну коаліцію, аби усунути Партію регіонів від керування процесами в області. І це нам вдалося. Але сьогодні багато партій, фракції яких представлені в обласній раді, не отримали підтримки мешканців області. Тому логічним би було провести позачергові вибори обласної ради, але ми зараз не маємо відповідного інструментарію», - зазначив Пригунов.

    Він зауважив, що останні шість місяців в облраді відбувається «намагання підлаштуватися під загальноукраїнську політичну картину за умови підтримки «папередників».

    «Хоча отримати недовіру від Партії регіонів вважаю за позитивну оцінку своєї діяльності – значить, ми все робили вірно! Не хочу ставити колег по демократичній коаліції перед вибором: підтримати Партію регіонів в цьому питанні чи ні… Отже, мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним. В даній ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження та піти з посади голови обласної ради», - повідомив Пригунов.

    Чиновник додав, що залишається в місцевій політиці.

    «В будь-якому статусі продовжу працювати в рамках визначених раніше пріоритетів: підтримка воїнів АТО, волонтерів та добровольців, розвиток децентралізації, покращення екології та популяризація здорового способу життя і культурних цінностей, підтримка вільного підприємництва та розвиток економіки», - написав Пригунов.

    До слова, мер Дніпра Борис Філатов застеріг від можливої появи в Україні «ще однієї КПРС чи Партії регіонів».

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