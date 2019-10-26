Суд арештував заступника мера Дніпра



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Михайло Лисенко

Заступника Бориса Філатова підозрюють у корупції

Дзержинський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід заступнику мера Дніпра Михайлу Лисенко у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«За версією слідтства, вказана особа разом з іншими посадовцями міської ради та підприємства-підрядника підозрюється у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі (ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Лисенко перебував у відрядженні в Туреччині, а потім пішов у відпустку.

13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту.

9 жовтня заступнику міського голови – директору Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради Михайлу Лисенку та двом його заступникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення).

25 жовтня в аеропорту Харкова прикордонники затримали чиновника.

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів»

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Бій за Дніпро. Чи вистоїть Філатов

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