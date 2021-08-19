Справа Гандзюк: підозрюваний Мангер звинуватив Офіс генпрокурора в фальсифікації доказів

Адвокат підозрюваного висловив думку, що сторона звинувачення начебто свідомо вводить в оману керівництво країни

Перед початком чергового засідання Дніпровського райсуду Києва у справі вбивства активістки Катерини Ганзюк підозрюваний у замовленні злочину Владислав Мангер зробив заяву. За його словами, Офіс генпрокурора сфальсифікував докази проти нього, щоб «зберегти обличчя», і сьогодні тисне на суд для продовження його арешту.

«Ви не розумієте, що відбувається? Прокуратура обдурила Офіс президента України і моєю долею прикрилися в цій справі! Сьогодні влада не має права тримати мене в тюрмі», – запевнив він.

У свою чергу адвокат Мангера Дмитро Ільченко висловив думку, що сторона звинувачення начебто свідомо вводить в оману керівництво країни.

«Я думаю, що Офіс генпрокурора доповідає в Офіс президента, що в справі є докази, почекайте, будуть свідки, записи, все буде. І в Офісі президента немає приводу не вірити їм, тому вони продовжують тиск на суд з тим, щоб суд не відпускав Владислава Мангера. Адже на його імені неодноразово пропіарилися всі генпрокурори, народні депутати», – вважає захисник.

Захисник підкреслив, що фальсифікаціями у справі Гандзюк В.Мангеру продовжують арешт, щоб захистити свою репутацію.

«Оскільки вже на всю країну Мангера оголосили винним, то правоохоронці не зуміли визнати свою помилку. З подачі тодішнього прокурора Рябошапки Зеленський дзвонив прем'єру Болгарії і просив про прискорення видачі підозрюваного Олексія Левіна. І Левіна видали за прискореною процедурою. Тепер уявіть ситуацію, коли всі дізнаються, що Президента дарма просили дзвонити в Болгарію, тому що людина невинна. Те ж саме стосується Мангера», – зазначив Дмитро Ільченко.

Говорячи про судове засідання, в ході якого був допитаний Левін, адвокат вказав, що його свідчення підтвердили брехню організатора нападу на активістку Ігоря Павловського, але не провину Мангера.

«Виходячи зі свідчень Левіна, роль Мангера в цій всій історії незрозуміла взагалі. Тобто, в який момент в принципі міг з'явиться тут Мангер. Левін чітко заявив, що був присутній при тому, як Торбін і Павловський домовилися облити Гандзюк зеленкою або фекаліями. Але в який момент, на переконання звинувачення, тут міг з'явитися Мангер? Поки відповідей немає. Але виникає питання, на чому взагалі базується вся ця справа? На наше переконання, вона зараз грунтується на так званій «честі мундира». Тобто, прокуратура і СБУ не можуть відступити від позиції, яку колись озвучив в той час Генпрокурор Юрій Луценко», – підсумував він.

Катерина Гандзюк зазнала нападу 31 липня 2018 року. Пішла з життя 4 листопада 2018 року на 34-му році життя.