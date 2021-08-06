Убивство Гандзюк: підозрюваний Левін розповів, як з нього вимагали свідчень проти Мангера

Левін підкреслив, що в ході утримання під вартою піддавався тиску з метою дачі обвинувальних свідчень проти підозрюваних у справі

«Я пропонував кинути Гандзюк в сміттєвий бак і облити зеленкою прямо в баку», – Левін

Підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк раніше судимий Олексій Левін заявляє, що Владислав Мангер ніколи не звертався до нього з приводу будь-яких дій стосовно активістки, але певні сили зацікавлені в тому, щоб Мангер отримав термін в якості замовника її вбивства. Про це Левін заявив в ході допиту на судовому завданні у цій справі, передає УНН.

«Мангер ніколи не просив мене ні про які дії проти Гандзюк... В країні змінилися вже три Генпрокурора, які нічого не зробили для країни, але все пропіарилися на справі Гандзюк. Мені пропонували конкретну умову, свободу в обмін на обвинувальні свідчення проти однієї людини – проти Мангера. Інших умов не стояло. Я сказав, що не буду давати таких свідчень, тому що це не правда», – сказав він.

Левін підкреслив, що в ході утримання під вартою піддавався тиску з метою дачі обвинувальних свідчень проти підозрюваних у справі.

«Мені було сказано – нам у будь-якому випадку потрібен замовник. Я і сам не вірю, що це Мангер, давай замовником зробимо Павловського. Я кажу, як ви це бачите, ви мене змушуєте робити те, що я ніколи не буду робити, я не буду говорити те, чого немає. Я не знав, що робити, я сказав, що мені треба часу подумати, адже з мене хочуть зробити негідника», – сказав він.

Разом з тим, підозрюваний розповів, що в липні 2018 у нього відбулася розмова з людьми, які вже отримали реальний термін за вбивство активістки, проте не йшлося про дії, які привели б до тілесних ушкоджень.

«Я запропонував кинути Гандзюк в сміттєвий бак і облити зеленкою прямо в баку. Але пропозицію не підтримали. Прямо на цій зустрічі Павловський, Торбін і Пилипенко домовилися, що Павловський організовує, що б охорона пропустила Торбіна і Пилипенко в будівлю міськвиконкому, а потім вони виллють на Гандзюк фекаліі прямо в її кабінеті, знімуть все на телефон і викладуть в соцмережі», – зазначив він.

Левін зазначив, що після нападу на Гандзюк вже засуджений у цій справі Сергій Торбін запевняв його, що це не він напав на активістку.

«Пізніше Торбін став просити дати йому гроші і зізнався, що він організував напад на Катерину Гандзюк і що йому треба сховатися. Він запевняв, що ніхто не хотів ніяких таких наслідків. План полягав у тому, щоб вилити кислоту їй на ноги. Однак, коли Грабчук (виконавець) підбіг до Катерини, вона розвернулася і стала з ним боротися. В результаті кислота вилилася на обох, причому Катерині на голову і спину, а Грабчук на плече (надалі сліди опіку стали доказами проти Грабчук — Ред.)», — підкреслив він.

Суддя оголосив перерву в слуханні справи до 10 серпня. Планується, що на цьому засіданні продовжиться допит Левіна.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні їй в обличчя хлюпнули сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

У справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), ексголова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.