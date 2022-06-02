Снайпер ЗСУ розповів, кого з росіян на передовій прибирають першими

Снайпери Збройних сил України відіграють важливу роль у протистоянні російським окупантам

Снайпер 25-ї окремої повітрянодесантної бригади розповідає про особливості його роботи під час бойових дій. Відповідне відео оприлюднила пресслужба 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

«Якщо це поодинока ціль, то ти користуєшся моментом і її прибираєш. Були ситуації… Спроби прориву ворога і ми спостерігали офіцерів, які панічно махають руками і дають команди особовому складу, то ми старалися прибирати їх першими. А далі – всіх, хто втрапляє в приціл», – розповів він.

Військовослужбовець також зазначив, що снайпери ЗСУ в першу чергу намагаються «прибрати» офіцерів, а далі «всіх, хто потрапить у приціл». Снайпер зазначив, що «якби робив засічки на кожного окупанта, то гвинтівка вся була б порубана».

«Запам’ятався випадок, коли ми зайняли позицію на залізниці. За даними розвідки, ворог мав знаходитися від нас метрів 600-700, якраз добре для роботи снайперів. Ми тихесенько собі облаштовуємо позицію, видивляємося і тут колега мій вийшов, забрати гілочки… І раптом із посадки виринають четверо російських солдатів, на відстані метрів 80 від нас. Якби робив засічки на кожного, то гвинтівка вся була б порубана. Тому не рахуємо», – додав десантник.

Нагадаємо, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.