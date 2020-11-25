Офіційно: лише 27% «ковідних» ліжок у Києві забезпечені киснем

Кошти на проведення необхідних робіт почали виділятись лише з кінця жовтня

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург розповіла про кількість Covid–ліжок, які забезпечені киснем.

В інтерв’ю «Главкому» директорка зазначила, що 27% ліжок забезпечені киснем.

«Ми весь час збільшуємо кількість ліжко-місць. А паралельно з цим відбуваються роботи з під’єднання їх до кисню. Це або централізоване під’єднання, або закуповуємо кисневі концентратори. Чому такий відсоток? На превеликий жаль, на неодноразові наші прохання керівництво держави відреагувало лише наприкінці жовтня. Лише тоді були внесені необхідні зміни у частині спрощеної процедури систем киснепостачання, робіт з капітального ремонту. І кошти на проведення зазначених робіт почали виділяти також лише з кінця жовтня. Тож на проєктування та проведення робіт до кінця року нам залишається лише два місяці», – зазначила вона.

За словами Гінзбург, 80% «ковідних» ліжок мають бути забезпечених киснем до кінця 2020 року. На таку цифру розраховує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Враховуючи те, що з місцевого бюджету лише на капремонт систем киснепостачання виділено 18 млн грн, а також були ухвалені дві урядові постанови, якими також виділяються кошти, думаю, до кінця цього року вийдемо на цей показник – забезпечення 80% ліжкового фонду киснем», – додала вона.

Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Зазначимо, що завантаженість коронавірусних лікарень Київщини складає 57%.

До слова, в уряді готові замінити карантин вихідного дня «планом Б».