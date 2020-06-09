Офіс генпрокурора підозрює «чиновників «ЛНР» у примусовій «паспортизації» українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Примусовий характер «паспортизації» порушує закони та звичаї війни

За попередніми даними, паспорти «ЛНР», ймовірно, отримали понад 200 тис. осіб

Начальнику так званого «управління міграційної служби МВС Луганської народної республіки» та його заступнику за фактом примусової «паспортизації» громадян України повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Повідомлено про підозру начальнику так званого «управління міграційної служби МВС Луганської народної республіки» та його заступнику за фактом примусової «паспортизації» громадян України, які проживають на непідконтрольній органам державної влади території. Дії «посадовців» кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, порушення законів і звичаїв війни», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з 2018 року окупаційна адміністрація РФ із залученням «посадовців» установ у сферах освіти, медицини, соціального захисту розпочала процес видачі місцевим мешканцям «паспортів ЛНР». Відповідальність за ведення політики насадження громадянства псевдореспубліки покладено на керівництво «управління міграційної служби» окупаційної адміністрації РФ. Невиконання вимоги отримання «документа» є приводом для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення із навчальних закладів тощо. За попередніми даними, паспорти «ЛНР», ймовірно, отримали понад 200 тис. осіб.

Зазначається, що примусовий характер «паспортизації» порушує закони та звичаї війни, визначені положеннями статей 3, 8, 52 Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Справу розслідують слідчі 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.