Офіс президента планує запросити Байдена на 30-річчя Незалежності України

Такий візит ми готуємо, паузи у нас не було, – сказав представник Офісу президента

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна буде запрошувати світових лідерів на святкування 30-річчя Незалежності. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами Жовкви, вони планують запросити обраного президента США Джо Байдена.

«Звісно, будемо запрошувати. Як і інших світових лідерів. У нас також є й інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це й саміт «Кримської платформи» (23 серпня, – ред.). І, наприклад, 80-та річниця трагедії Бабиного Яру. Тому, у нас є куди запрошувати іноземних лідерів, зокрема й президента США», – сказав Жовква.

Жовква запевнив, що питання візиту президента України Володимира Зеленського до США було й залишається на порядку денному.

«Такий візит ми готуємо, паузи у нас не було. Коли нова американська адміністрація повноцінно приступить до виконання своїх обов’язків, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, відповідних помічників і його заступників, й інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і будемо цей візит готувати», – додав заступник керівника ОП.

Крім того, представник ОП зазначив, що зараз дуже важко говорити про дати візиту до США з декількох причин.

«Пандемія коронавірусу нікуди не зникла, на жаль. Можливість фізичних візитів, м’яко кажучи, дуже обмежена. До того ж ви вже згадали про внутрішньополітичну ситуацію в США. Це також окрема історія. Знову ж таки, я не дуже люблю концентруватися на датах. Давайте концентруватися на змісті підготовки. Я впевнений, що як тільки цей візит буде змістовно підготовлено обома сторонами, і Україною, і Штатами, одразу з’явиться дата», – підкреслив Жовква.

Нагадаємо, що у Білому домі розповіли про перші укази Байдена на посаді президента США.