Єрмак запросив до Києва Байдена, який перемагає на виборах президента США

Єрмак висловив слова привітання Байдену і Камалі Харріс

Джо Байден, який перемагає у виборах президента США, отримав запрошення від глави Офісу президента України Андрія Єрмака приїхати з візитом до Києва.

Відповідну заяву Єрмак розмістив у своєму Twitter-акаунті.

«Привітання Джо Байдену і Камалі Харріс (член Демократичної партії США, номінована Байденом на посаду віце-президента США – ред.). Хоча наші країни розділені океаном, нас об'єднують непорушні узи спільних цінностей і сильна зацікавленість у захисті та заохоченні свободи. Чекаємо вас у Києві», - зазначив Єрмак.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Although our countries are an ocean apart, we are united by an unbreakable bond of common values and a strong interest to protect and promote freedom. We look forward to seeing you in Kyiv ! — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 7, 2020

Раніше слова привітання Байдену і Харріс висловив також і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден зміг набрати 270 голосів у колегії вибірників, які необхідні для перемоги на виборах. Поки це не означає офіційну перемогу, оскільки колегія вибірників обере президента США тільки 14 грудня.

Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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