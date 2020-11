Єрмак запросив до Києва Байдена, який перемагає на виборах президента США

Джо Байден, який перемагає у виборах президента США, отримав запрошення від глави Офісу президента України Андрія Єрмака приїхати з візитом до Києва.

Відповідну заяву Єрмак розмістив у своєму Twitter-акаунті.

«Привітання Джо Байдену і Камалі Харріс (член Демократичної партії США, номінована Байденом на посаду віце-президента США – ред.). Хоча наші країни розділені океаном, нас об'єднують непорушні узи спільних цінностей і сильна зацікавленість у захисті та заохоченні свободи. Чекаємо вас у Києві», - зазначив Єрмак.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Although our countries are an ocean apart, we are united by an unbreakable bond of common values and a strong interest to protect and promote freedom. We look forward to seeing you in Kyiv !