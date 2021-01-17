У Білому домі розповіли про перші укази Байдена на посаді президента США

Байден заявляв, що має намір скасувати схвалений при Трампі вихід США з Паризької угоди по клімату

Декрети стосуватимуться пандемії, відновлення економіки та подолання наслідків зміни клімату

Джо Байден планує після вступу на посаду президента США підписати близько десяти декретів.

Про це заявив майбутній глава апарату Білого дому Рон Клейн, повідомляє DW.

За його словами, передовсім вони стосуватимуться пандемії та відновлення економіки. Декрети також охоплять питання подолання наслідків зміни клімату та боротьба з дискримінацією.

Клейн зазначив, що Байден не лише прагне виправити серйозні помилки, допущені на президентській посаді Дональдом Трампом, але й має намір сприяти подальшому розвитку країни.

Під час передвиборної кампанії Джо Байден заявляв, що має намір в перший день свого правління скасувати схвалений при Трампі вихід США з Паризької угоди по клімату і запроваджену заборону на в’їзд до США для громадян семи переважно мусульманських країн.

Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.

Нагадаємо, кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.

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