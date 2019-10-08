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    Офіс президента попередив про фейкові сторінки Зеленського у соцмережах

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    Офіс президента попередив про фейкові сторінки Зеленського у соцмережах

    На Банковій опублікували перелік із дев’яти офіційних каналів Офісу президента та глави держави

    В Офісі президента України попередили про фейкові сторінки у соціальних мережах, які публікують інформацію від імені глави держави Володимира Зеленського та його пресслужби.

    Про це 8 жовтня повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook.

    «У соціальних мережах з’являється дедалі більше фейкових сторінок, які намагаються комунікувати від імені Офісу президента й президента України Володимира Зеленського», - заявили в Офісі глави держави.

    На Банковій опублікували перелік із дев’яти офіційних каналів Офісу президента та глави держави:

    Офіс президента:

    Президент України:

    «Решта каналів і сторінок не мають до Офісу президента й глави держави жодного стосунку», - підкреслюється у повідомленні.

    До слова, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

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