Офіс президента попередив про фейкові сторінки Зеленського у соцмережах



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На Банковій опублікували перелік із дев’яти офіційних каналів Офісу президента та глави держави

В Офісі президента України попередили про фейкові сторінки у соціальних мережах, які публікують інформацію від імені глави держави Володимира Зеленського та його пресслужби.

Про це 8 жовтня повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook.

«У соціальних мережах з’являється дедалі більше фейкових сторінок, які намагаються комунікувати від імені Офісу президента й президента України Володимира Зеленського», - заявили в Офісі глави держави.

На Банковій опублікували перелік із дев’яти офіційних каналів Офісу президента та глави держави:

Офіс президента:

Президент України:

«Решта каналів і сторінок не мають до Офісу президента й глави держави жодного стосунку», - підкреслюється у повідомленні.

До слова, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

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