Офіс президента попередив про фейкові сторінки Зеленського у соцмережах
На Банковій опублікували перелік із дев’яти офіційних каналів Офісу президента та глави держави
В Офісі президента України попередили про фейкові сторінки у соціальних мережах, які публікують інформацію від імені глави держави Володимира Зеленського та його пресслужби.
Про це 8 жовтня повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook.
«У соціальних мережах з’являється дедалі більше фейкових сторінок, які намагаються комунікувати від імені Офісу президента й президента України Володимира Зеленського», - заявили в Офісі глави держави.
На Банковій опублікували перелік із дев’яти офіційних каналів Офісу президента та глави держави:
Офіс президента:
- Facebook: http://bit.ly/2oWi8kx
- Twitter: http://bit.ly/2Ov3HyO
- Telegram: http://bit.ly/35f8WZg
- Instagram: http://bit.ly/33mrLbl
- YouTube: http://bit.ly/35fhWgN
Президент України:
- Facebook: http://bit.ly/35k25Om
- Twitter: http://bit.ly/2OAeoQi
- Telegram: http://bit.ly/2pV6lU7
- Instagram: http://bit.ly/2IvA2kU
«Решта каналів і сторінок не мають до Офісу президента й глави держави жодного стосунку», - підкреслюється у повідомленні.
До слова, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.