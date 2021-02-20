«Нас обманули»: Милованов звинуватив МВФ у підриві іміджу Зеленського

Радник глави Офісу президента поскаржився, що МВФ створив негативний фон для візиту Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів

Радник глави Офісу президента пояснив, що МВФ пообіцяв надати пресреліз перед публікацією, однак не зробив цього

Повідомленням про завершення роботи своєї місії в Україні Міжнародний валютний фонд створив негативний фон для візиту президента Володимира Зеленського й української делегації до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це в ефірі hromadske заявив радник глави Офісу президента та колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

«Нас десь обманули, але обманули тактично, поставили в складну ситуацію, коли ми прилетіли в Емірати з цією негативною новиною щодо місії (МВФ, – ред.), яку розтягнули російські ЗМІ і це відчувалося в Еміратах», – сказав він.

Милованов пояснив, що МВФ пообіцяв надати пресреліз перед публікацією, однак не зробив цього.

«Тому нашої позиції не було, коли він (пресреліз, – ред.) пішов по всіх новинах, включно з російськими. Був вакуум, і його заповнили російською пропагандою», – зазначив радник глави Офісу президента.

Ексміністр вважає, що МВФ мав би дати відповідь, чому повідомив про завершення роботи саме перед візитом до ОАЕ української делегації.

«Відповіді немає і, по суті, вони не мають її давати, але питання залишається відкритим – випадковість це чи ні», – додав Милованов.

Також він наголосив, що не може буди за замовчуванням, що щоби не сказали в МВФ – вони праві. Він закликав відмовитися від комплексу меншовартості, що ми нібито завжди робимо неправильно.

«Ми не є папуасами і нас не можна ганяти та обманювати», – підкреслив Милованов.

Водночас він наголосив, що МВФ залишається стратегічним партнером України, співпраця з яким дуже важлива, а також пояснив, що насправді в української влади та МВФ однаковий погляд на принципові речі – боротьба з корупцією, незалежність НАБУ, перезавантаження Вищої ради правосуддя тощо. А розбіжності є в тому, як це реалізувати.

Як вже відомо, подружжя Зеленських прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.

Зокрема, на день закоханих Зеленський зустрівся з арабським принцем.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Згодом радник глави Офісу президента Тимофій Милованов оголосив, що МВФ обкакався.

Також Милованов і депутатка від «Слуг» зчепились у Facebook: Писати, що хтось обкакався – легко, працювати – важко.