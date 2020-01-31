Оголошено конкурс на посаду судді Конституційного суду



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Конкурс на посаду судді КСУ триватиме до 29 лютого

Рада суддів України оголосила про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Про це інформує пресслужба РСУ.

«Рішенням Ради суддів України №2 від 31 січня 2020 року оголошено про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України, з 01 лютого 2020 року по 29 лютого 2020 року включно», - ідеться в повідомленні.