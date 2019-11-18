Окружний адмінсуд закрив справу проти Супрун



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Уляна Супрун: Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука

Справу закрито із забороною повторного звернення

Окружний адміністративний суд міста Києва закрив справу проти колишньої виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун за позовом Ігоря Мосійчука. Про це Супрун повідомила у Twitter.

За її словами, справу було закрито із забороною повторного звернення.

«Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served», - написала Супрун.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову колишнього народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Мосійчука.

Однією з підстав для відсторонення Супрун була наявність у неї, крім українського, ще й громадянства США.

14 лютого Окружний адмінсуд Києва скасував заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.