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    Події в Україні

    Окупанти втратили понад 10 тисяч вояків: нові цифри від Генштабу

    Українці перетворили на брухт уже 44 російських літаки - Окупанти втратили понад 10 тисяч вояків: нові цифри від Генштабу
    Українці перетворили на брухт уже 44 російських літаки
    фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

    Від початку вторгнення ворог позбувся 447 транспортних засобів

    Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свіжі дані бойових втрат російських окупантів. Так, від початку вторгнення, 24 лютого, до 6 березня ворог позбувся:

    • кадрів – більше 10 000;
    • танки ‒ 285;
    • APV ‒ 985 од;
    • артилерійські системи – 109;
    • MLRS – 50;
    • Системи протиповітряної війни – 21;
    • літак – 44;
    • вертольоти – 48;
    • транспортні засоби – 447;
    • швидкісні човни світла – 2;
    • паливні баки – 60;
    • БПЛА оперативно-тактичний рівень – 4.

    Дані оновлюються. Розрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Раніше повідомлялося, що з початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло 52 мирних людей. Ще 267 осіб отримали поранення.

    Нагадаємо, в Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: окупанти літак #stoprussia
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    Окупанти втратили понад 10 тисяч вояків: нові цифри від Генштабу