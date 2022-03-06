Окупанти втратили понад 10 тисяч вояків: нові цифри від Генштабу
Українці перетворили на брухт уже 44 російських літаки
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Від початку вторгнення ворог позбувся 447 транспортних засобів
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свіжі дані бойових втрат російських окупантів. Так, від початку вторгнення, 24 лютого, до 6 березня ворог позбувся:
- кадрів – більше 10 000;
- танки ‒ 285;
- APV ‒ 985 од;
- артилерійські системи – 109;
- MLRS – 50;
- Системи протиповітряної війни – 21;
- літак – 44;
- вертольоти – 48;
- транспортні засоби – 447;
- швидкісні човни світла – 2;
- паливні баки – 60;
- БПЛА оперативно-тактичний рівень – 4.
Дані оновлюються. Розрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Раніше повідомлялося, що з початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло 52 мирних людей. Ще 267 осіб отримали поранення.
Нагадаємо, в Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Читайте також: Одинадцята доба війни: ситуація станом на ранок