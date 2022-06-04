Окупанти нажахані опором місцевих на Херсонщині

Російські військові бояться опору місцевого населення Херсонщини

Окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» в соціальній мережі Facebook.

Місцеві жителі продовжують чинити опір.

«Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи та «посилання» для окупантів, поширюються листівки», - зазначають у командуванні.

Така поведінка херсонців лякає окупантів.

«Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, в броньованих машинах. Бояться за своє життя. Тому в район Херсона підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу «Піон», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні невідомі пропонують платити біткоїнами за фото спаленої російської техніки чи загарбників, які нині перебувають у місті. Палити окупантів пропонують будь-якими зручними способами.