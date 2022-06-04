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    Події в Україні

    Окупанти нажахані опором місцевих на Херсонщині

    Військові розповіли, як поводяться налякані окупанти Херсонщини - Окупанти нажахані опором місцевих на Херсонщині
    Військові розповіли, як поводяться налякані окупанти Херсонщини
    фото з відкритих джерел

    Російські військові бояться опору місцевого населення Херсонщини

    Окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» в соціальній мережі Facebook.

    Місцеві жителі продовжують чинити опір.

    «Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи та «посилання» для окупантів, поширюються листівки», - зазначають у командуванні.

    Така поведінка херсонців лякає окупантів.

    «Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, в броньованих машинах. Бояться за своє життя. Тому в район Херсона підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу «Піон», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в окупованому Херсоні невідомі пропонують платити біткоїнами за фото спаленої російської техніки чи загарбників, які нині перебувають у місті. Палити окупантів пропонують будь-якими зручними способами.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина військові Україна населення окупація #stoprussia
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    Окупанти нажахані опором місцевих на Херсонщині