Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження

Протягом минулої доби окупанти здійснили 14 обстрілів територій громад Сумської області та скинули 32 міни

Російські війська протягом 9 травня 14 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні населені пункти Сумської області, загалом зафіксовано 88 вибухів. Про це Сумська ОВА повідомила в телеграм-каналі.

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Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської громад.

По Великописарівській громаді громади ворог вдарив з міномету (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватне житлове домоволодіння, обійшлося без людських втрат. Також був обстріл з АГС (10 вибухів).

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По Білопільськфй громаді був артилерійський обстріл (5 вибухів) та з АГС (25 вибухів), також 29 мін скинули росіяни на територію громади.

В Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл з САУ (8 вибухів).

По Краснопільській громаді здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Крім того, 3 міни скинув ворог на територію Хотінської громади.

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До слова, протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще три ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.