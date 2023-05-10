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ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)
українські захисники на Донеччині знищили РЕБ росіян
фото з відкритих джерел

Українські військові на Донеччині знищили російську РЕБ та піхоту

У Донецькій області прикордонники та артилеристи за допомогою БПЛА виявили та знищили позиції, розташування російського РЕБ (Війська радіоелектронної боротьби) та переміщення піхоти РФ. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники за допомогою безпілотника виявили позиції, розташування засобу РЕБ і переміщення ворожої піхоти, після чого в режимі онлайн передали координати артилерійському підрозділу однієї з бригад Збройних сил України.

У результаті ведення вогню під коригуванням бійців ДПСУ ліквідовані декілька загарбників.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

До слова, протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.

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Теги: відео інфраструктура військові окупанти прикордонники

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