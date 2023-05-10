ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)

Українські військові на Донеччині знищили російську РЕБ та піхоту

У Донецькій області прикордонники та артилеристи за допомогою БПЛА виявили та знищили позиції, розташування російського РЕБ (Війська радіоелектронної боротьби) та переміщення піхоти РФ. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Прикордонники за допомогою безпілотника виявили позиції, розташування засобу РЕБ і переміщення ворожої піхоти, після чого в режимі онлайн передали координати артилерійському підрозділу однієї з бригад Збройних сил України.

У результаті ведення вогню під коригуванням бійців ДПСУ ліквідовані декілька загарбників.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

До слова, протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.