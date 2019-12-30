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    Суспільство

    В окупованому Криму затримали двох українців

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    У ФСБ не називають імен затриманих чоловіків, а також дату затримання - В окупованому Криму затримали двох українців
    У ФСБ не називають імен затриманих чоловіків, а також дату затримання

    Українців звинувачують у спробі залишити півострів в обхід російських пунктів пропуску

    В окупованому Криму затримали двох українців, яких звинувачують у спробі залишити півострів в обхід російських пунктів пропуску.

    Про це повідомляє близьке до підконтрольної Кремлю влади Криму видання «Крыминформ» із посиланням на ФСБ, пише Радіо Свобода.

    Як зазначає ЗМІ, російські силовики затримали чоловіків у темний час доби.

    Повідомляється, що «українці мають кримінальне минуле» і на території анексованого Криму «перебивалися випадковими заробітками».

    У ФСБ не називають імен затриманих чоловіків, а також дату затримання. Їхніх публічних коментарів немає.

    У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з анексованим Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

    Як повідомлялся, Британія закликає Росію звільнити всіх українських політв'язнів.

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