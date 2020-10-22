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    Думки вголос

    Мільйонер з Донецька, який відсидів за вбивство, жорстоко побив у Києві інваліда війни на Донбасі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Іван Дєєв - один з невизнаних героїв Війни за Незалежність - Мільйонер з Донецька, який відсидів за вбивство, жорстоко побив у Києві інваліда війни на Донбасі
    Іван Дєєв - один з невизнаних героїв Війни за Незалежність

    Хто ж ці «господарі життя», які дозволяють собі в центрі Києва порушувати ПДР та бити людей?

    Мовою оригіналу

    Отсидевший за убийство и разбой донецкий теневой миллионер Юрий Свиридов избил на улице в Киеве тяжело больного инвалида войны, героя-диверсанта Ивана Деева, чудом выжившего в российской тюрьме. И теперь от государства и общества зависит, будет ли наказан преступник и получит ли помощь потерпевший.

    Суперскандальная история - бежавший от войны рецидивист-уголовник из Донецка избил в Киеве инвалида Сил специальных операций ВСУ, который воевал, чтобы освободить Донбасс,  и написал заявление, что он сам на них напал. Надо помочь защитить Иван Деев от произвола, найти свидетелей и наказать преступников - приходите сегодня, 22 октября, на акцию на Владимирскую, 15, 12.00: facebook.com/events/406078763729610

    Иван Деев - один из непризнанных героев Войны за Независимость. В 2014-м он пошел на войну добровольцем, попал на службу в 8-й полк спецназ, и был заброшен для поведения диверсий в тыл противника - в Луганск. Эта группа провела ряд успешных диверсий в тылу врага. А 4 февраля 2017-го года солдат Деев совместно с майором 8-го полка Сергеем Иванчуком совершили выдающийся подвиг - в центре Луганска они установили радиоуправляемую мину под автомобиль начальника штаба народной милиции ЛНР, одного из главарей луганских террористов Олега Анащенко. Взрыв разорвал Анащенко вместе с водителем на куски.  

    К сожалению, вскоре после этого успеха Иванчука и Деева схватили. Взбешенные террористы подвергли их нечеловеческим пыткам. В результате многократных пыток электротоком Деев получил инсульт и тяжелую травму сердца. В результате трех тяжелых травм у Ивана в голове образовалась киста. Ивану выбили 20 зубов. У него нарушения речи, заикание. Он провел в подвалах луганских тюрем 2 года и 10 месяцев - в 2019-м  он был спасен из плена благодаря обмену, проведенному президентом Зеленским.

    В 35 лет Иван является инвалидом войны, у него слабое здоровье, и в сентябре он заболел коронавирусом. Две недели Иван пролежал в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. И 16 октября он впервые выехал из дома после того, как переболел коронавирусом. Выехал очень слабым, и только по той причине, что пообещал забрать у волонтеров инвалидный возок и отвезти товарищу, возок был в багажнике его машины.

    На улице Барбюса, 40 в Киеве на перекрестке машину Ивана подрезал джипе БМВ АА0053ХР, который внезапно остановился и создал аварийную ситуацию. Деев ехал с женой, Людмилой, и они сделали замечание водителю, в ответ последовали ругательства и оскорбления. Из машины выскочило двое здоровых мужчин, которые вытащили Ивана из машины и избили его - у него перелом гайморовой пазухи, телесные повреждения средней тяжести. Жену Ивана - Lyudmila Deeva, нападавшие отбросили на землю, у нее перелом фаланги пальца. Ржали и чувствовали себя очень радостно и уверенно. Как сообщили Цензор.Нет источники в полиции, один из нападавших подал заявление подал заявление в полицию, что это Деев напал на него первым.  Инвалид с инсультом после коронавируса напал, да.

    Кто же эти «хозяева жизни», которые позволяют себе в центре Киева нарушать правила, с удовольствием избивать людей?

    Источники в полиции Киева позволили Цензор.Нет установить личности нападавших. Надеюсь, читатели помогут с информацией о человеке, который был за рулем, и который написал заявление против Ивана - кто он такой, чем занимается, судя по всему - этот человек занимает высокое место в криминальном мире Украины.

    Это Свиридов Юрий Викторович, 25.08.1968 года рождения. Родом из Донецка, где у него сейчас квартира на Киевском проспекте, но живет Свиридов в Киеве, прописан на улице Гавела.

    По данным полиции Киева, Юрий Свиридов - уголовник-рецидивист, четырежды осужденный за тяжкие преступления.

    С декабря 2000 по декабрь 2010-го  Свиридов отбывал срок за убийство - статья 93 КК (старого кодекса).

    Также он был осужден по статье 86  - разбой с целью хищения.

    Также был осужден по статье 142 - разбой.

    Также был осужден по статье 143 - мошенничество.

    За нарушения правил дорожного движения Свиридов привлекался к админответственности в 2015-м году и трижды в 2020-м году по статье 122 кодекса административных правонарушений.

    В машине также находилась женщина, ее нет в материалах дела, но она принимала участие в нападении и одобрительно поддерживала избиение. Ее данные не установлены. Свиридов женат на Корниенко Ирине Викторовне, по роду деятельности она ФОП, занята страховкой.

    Род занятий Свиридова не установлен, упоминаний в интернете я не нашел. Но с такой криминальной биографией Свиридов успел стать очень богатым человеком, семье которого принадлежит автопарк элитных автомобилей, и он меняет их легко как перчатки вместе со своим любимым номером 0053.

    Свиридов напал на Деева будучи за рулем джипа БМВ АА0053ХР 16 октября, а на следующий день, 17-г, этот джип был уже снят с учета для реализации.

    В 2015-м году Свиридов  совершил админправонарушение на рулем Мазда 6 с номером АН0053НР, оформленный на Олега Корниенко, машина после правонарушения сразу была также снята с учета.

    В январе 2020-го Свиридов совершил правонарушение за рулем Мерседеса GLS 400 (цена до 150 тысяч долларов) с номером АА0053ХА. Через три месяца машина, оформленная на жену Ирину Корниенко, была снята с учета для реализации.

    В марте 2020-го Свиридов привлечен за нарушение за рулем Мерседеса GLS 400 c номером КА0053ОО. Через два месяца машина, оформленная на жену, была снята с учета для реализации.

    В июле 2020-го Свиридов привлекался к нарушению за рулем Мерседеса AMG GT 63 S - это элитное четырехдверное купе. Номер АА0053ТХ, машина была оформлена на жену.

    На данный момент в собственности семьи Свиридова находятся такие машины:

    • «Лэнд Ровер Дефендер», 2020-го года, номер КА0053ОО (стоимостью около 90 тысяч долларов);
    • Мерседес AMG GT 63 S, 2019-го года с номером АА0053ТХ (стоимость около 200 тысяч долларов);
    • Мерседес AMG GT R, кабриолет 2018-го года, номер АА0053ХН, стоимостью около 200 тысяч долларов;
    • Мерседес GLA 200 CDI универсал 2018-го года, номер АА0053ХМ (около 50 тысяч долларов).

    У семьи Свиридовых есть законное личное оружие:

    • Самозарядный карабин МКЕ Т-94 (гражданская версия пистолета-пулемета МП-5 под пистолетный патрон для работы в помещениях)
    • Самозарядный нарезной карабин Taurus CT9G2 (под пистолетный патрон для работы в помещениях);
    • Самозарядный нарезной карабин МКМ-072 (калибр 7,62 мм, гражданская версия автомата АКМС)
    • Гладкоствольное помповое охотничье ружье;
    • Два травматических пистолета.

    Вместе со Свиридовым в избиении Деева участвовал его сообщник:

    Степанченко Павел Дмитриевич. 01.07.1981 года рождения, из села Петровское Козелецкого района Черниговской области, проживающий в Киеве, на улице Ружинская.

    Степанченко 8 (восемь) раз был подозреваемым либо осужденным по уголовным преступлениям. Правда, в отличие от Свиридова - по мелким. Мошенничество, хранение, наркотиков, хулиганство в состоянии опьянения.

    Иван Деев написал заявление в  МВД, народный депутат Соломия Бобровская написала обращения к министру МВД Arsen  Avakov и генпрокурору Ирине Венедиктовой.

    Иван и Людмила Деевы требуют справедливого суда, наказания обнаглевших рецидивистов, компенсации нанесенного ущерба.

    Дело чести для нашего общества, для всех силовых структур довести это дело до конца и показать, кто в Украине сильней - настоящий герой, рисковавший жизнью, подрывая машины террористов, или уголовник, который за спиной украинских воинов ведет супербогатую жизнь в столице.

    И еще, вниманию наших больших и важных начальников. Иван Деев и Сергей Иванчук не удостоены высоких наград. Думаю, если Героя Украины президент Зеленский присвоил погибшему в ДТП музыканту, то он просто обязан обязан удостоить звания Герой Украины тех, кто совершил настоящий  подвиг, рискуя жизнью, и которые оставили свое здоровье в российских пыточных.

    Ивана Деева обещали не раз наградить именным оружием. К сожалению, все пока нет времени оформить у начальников документы. И квартиру тоже Дееву государство не смогло подарить. Так и остается Иван служить в высоком звании старшего солдата. У него не осталось здоровья, все его силы и зарплата уходят на лечение, осталась только солдатская честь. Ну и мы с вами, которые своих не бросают.

    Увидимся под зданием полиции Киева.

    Карта для помощи солдату: Приват 5168745605687554 Людмила Деева

    Джерело: блог Юрія Бутусова

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