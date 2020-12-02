Окупанти на Донбасі дистанційно замінували позиції українських військових

Бойових втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає

Бойовики обстріляли українських захисників зі станкового кулемета біля Водяного

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 2 грудня, двічі порушили перемир’я. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета.

«Також на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Бойових втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає», ─ йдеться у повідомленні.

У штабі інформують, що саперами ДСНС розміновано понад 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, окупанти на Донбасі планують з січня розпочати призов на строкову службу.

Нагадаємо, СБУ оголосила трьох бойовиків «ДНР» у міжнародний розшук.

До слова, минулої доби бойовики обстріляли українських бійців з гранатомета.