Тим, хто хоче голосувати за Бойка, потрібно влаштувати екскурсію на Луганщину

Юрій Бойко

Ніякої влади, крім регіоналів, в цих краях не було останніх років 20

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Пока Юрий Бойко ездит в Москву и рассказывает в своих рекламных роликах, как он будет восстанавливать экономику Донбасса, я съездил на его вотчину - в город Рубежное Луганской области. В этом городе, а также в соседнем Лисичанске происходило становление Бойко, как специалиста. А сейчас эти города контролируются его соратниками и ставленниками.

Что сказать... Тем, кто собирается голосовать за Бойко, нужно организовать экскурсии в эти города. Чтобы люди могли оценить менеджерские качества «крепких хозяйственников» своими глазами. А заодно экстраполировать этот опыт на всю страну. Такой разрухи, как в этих городах, наверно нет больше нигде в стране. Местная промышленность почти полностью уничтожена и разорена регионалами. От заводов гигантов с коллективами в несколько тысяч сотрудников остались только груды битого кирпича. И эта разруха - не последствия боевых действий. Это последствия «талантливого руководства» луганских элит.

Никакой власти, кроме регионалов, в этих краях не было последние лет 20. Рубежное полностью контролируется людьми Бойко. Мэр города Хортив - его ставленник, депутат от мажоритарного округа Юлий Йоффе - соратник и бизнес-партнёр. А к разрушению завода «Краситель», по руинам которого я брожу, приложил руку бывший министр обороны времён Януковича Павел Лебедев (сейчас он в РФ).

Джерело: блог Дениса Казанського

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