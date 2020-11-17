Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з гранатомета

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Окупанти на Донбасі від початку доби, 17 листопада, обстріляли українських військовослужбовців ручного протитанкового гранатомета. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що ворог обстрілював українських бійців в районі Новотроїцького.

«Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», ─ йдеться у повідомленні.

Також у пресцентрі поінформували, що саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики на Донбасі обстріляли українських військових поблизу Гнутового.

Нагадаємо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.