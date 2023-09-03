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Прорив першої лінії оборони росіян на півдні: які можливості відкрилися перед ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прорив першої лінії оборони росіян на півдні: які можливості відкрилися перед ЗСУ
Розмінування другої лінії оборони окупантів буде комплексним
фото з відкритих джерел

На другій лінії оборони росіяни мають менше мінних полів

У Запорізькій області завдяки прориву першої лінії оборони російської армії в ЗСУ з'явилася можливість маневрувати технікою та військами під час наступальних дій на другу лінію оборони ворога. Про це «Суспільному» розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами», – розповів представник ЗСУ.

За його словами, на другій лінії оборони росіяни мають менше мінних полів, ніж на першій. Втім, наголошує Штупун «не треба думати, що їх легко буде взяти».

Якщо першу лінію оборони ворога українські бійці розміновували вручну, то розмінування другої лінії оборони окупантів буде комплексним. Адже тепер ЗСУ мають можливість прикривати піхоту.

«На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території по якій ми можемо маневрувати і противник також повинен буде якось діяти», – пояснив Штупун.

Тим часом, російські окупаційні війська залучають до оборони свої резерви та десантні підрозділи.

Раніше ЗСУ з повітря знищили катер окупантів, які готувалися до висадки на берег. 

Нагадаємо, Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати.

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Теги: розмінування замінування озброєння ворог росіяни

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