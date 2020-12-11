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    Окупанти облаштовують окопи для кулеметників на Донбасі

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    Окупанти облаштовують свої позиції на Донбасі&nbsp; - Окупанти облаштовують окопи для кулеметників на Донбасі
    Окупанти облаштовують свої позиції на Донбасі 
    Фото 24 каналу

    Бойовики захоплюють приватні будинки, які покинули місцеві жителі, тікаючи від російської агресії

    Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують удосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Зокрема, займаються обладнанням нових окопів для кулеметників і протитанкових ракетних комплексів. Про це у п'ятницю, 11 грудня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

    Для перевірки фортифікаційного обладнання передових позицій, маскування озброєння і військової техніки бойовики застосовують безпілотні літальні апарати.

    «Противник здійснює поглиблення наявних окопних переходів, обладнання додаткових окопів для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Крім того, окупанти використовують цивільні споруди (залишені жителями приватні будинки, прибудинкові споруди тощо) для прихованого розміщення засобів вогневого ураження, в тому числі мінометів, близько лінії зіткнення», - повідомили в Міноборони.

    Нагадаємо, що розвідка на початку жовтня повідомляла про те, що окупанти на Донбасі риють окопи та встановлюють міни.

    Між іншим, Збройні сили показали танкові тренування на Донбасі. 

    Крім того цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що українські бійці скоро отримають «антидронові рушниці».

     

    Теги: розвідка Росія окупанти бойовики на Донбасі Міноборони війна озброєння
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