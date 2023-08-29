Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу постраждав 75-річний чоловік, у нього травмована нижня кінцівка

Війська РФ сьогодні, 29 серпня обстріляли село Ольгівка, що розташоване в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Через російський обстріл є поранений. Росіяни вкрили вогнем Ольгівку», - йдеться у повідомленні.

Постраждав 75-річний чоловік, у нього травмована нижня кінцівка.

Зазначається, що чоловіка доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що місто Торецьк було обстріляне російськими окупантами із ракетно-снарядних систем «Ураган». Внаслідок цієї атаки одна людина загинула і ще декілька постраждали. 

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 27 серпня, приблизно о 12:40 здійснили обстріл села Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна – постраждала.

Триває 552-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив  48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Читайте також: ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини
 
 
 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
31K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
28K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
23K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
20K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
12K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити

Новини

Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30
Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Вчора, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Вчора, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:04

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту