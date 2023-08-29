Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий

Унаслідок обстрілу постраждав 75-річний чоловік, у нього травмована нижня кінцівка

Війська РФ сьогодні, 29 серпня обстріляли село Ольгівка, що розташоване в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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«Через російський обстріл є поранений. Росіяни вкрили вогнем Ольгівку», - йдеться у повідомленні.

Постраждав 75-річний чоловік, у нього травмована нижня кінцівка.

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Зазначається, що чоловіка доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що місто Торецьк було обстріляне російськими окупантами із ракетно-снарядних систем «Ураган». Внаслідок цієї атаки одна людина загинула і ще декілька постраждали.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 27 серпня, приблизно о 12:40 здійснили обстріл села Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна – постраждала.

Триває 552-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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