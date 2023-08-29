Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини (відео)
Український прапор ЗСУ підняли поблизу Олешок
фото: скріншот з відео

Підняття прапора на тимчасово окупованій території Херсонщини підтвердила Каховська міська військова адміністрація

Український прапор замайорів на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

За інформацією журналіста Костянтина Риженка, прапор підняли поблизу Олешок.

За інформацією журналіста Костянтина Риженка, прапор підняли поблизу Олешок
За інформацією журналіста Костянтина Риженка, прапор підняли поблизу Олешок
фото: скріншот

Місцеве видання «Мост» зауважує, що на відео – садовий кооператив «Шляховик», розташований на території, яка зараз є «сірою зоною».

Підняття прапора на тимчасово окупованій території Херсонщини також підтвердили у Каховській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, звільнення Збройними силами України Роботиного у Запорізькій області здійснює, зокрема, й психологічний тиск на ворога.

До слова, РФ починає евакуювати так звану владу міста Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.

Читайте також: Звільнення Роботиного. Що російська пропаганда приховує за «незначущістю» цієї події?
Теги: війна ЗСУ Херсонщина деокупація прапор України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відмазки Путіна у справах Нємцова та Пригожина практично збігаються
Вбивство Пригожина. Путін викрив сам себе
27 серпня, 13:13
Олександр був заступником командира роти батальйону «Свобода»
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця батальйону «Свобода» Олександра Поліщука
20 серпня, 09:00
Прикордонники виявили у паспорті громадянина РФ напис «Слава Україні» та намальоване серце
На в’їзді у Київ затримано росіянина з написом «Слава Україні» у паспорті (фото)
17 серпня, 07:09
ЗСУ ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
17 серпня, 06:38
Ремонт російського танкера Sig може розтягнутися на місяці
Удар по російському танкеру Sig: з’явилося відео пошкоджень
11 серпня, 08:06
Окупанти займаються самоліквідацією на фронті
На Херсонщині окупанти випадково скинули бомби на власні позиції
10 серпня, 13:11
Український інформаційний простір необхідно захистити від гібридних впливів держави-агресора
Покарання за прослуховування російської музики: зареєстровано законопроєкт
9 серпня, 15:55
Окупанти обстрілюють Україну фосфорними снарядами, забороненими до застосування
Рашисти вдарили фосфорними снарядами по Луганщині
5 серпня, 12:13
Українська армія повинна мати змогу вражати цілі на території РФ
Війна має перейти на територію РФ
3 серпня, 19:05

Події в Україні

Залужний показав знищення російської гаубиці на одному з найгарячіших напрямків (відео)
Залужний показав знищення російської гаубиці на одному з найгарячіших напрямків (відео)
ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини (відео)
ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини (відео)
Під Черніговом на міні підірвалося авто з людьми: є загиблі
Під Черніговом на міні підірвалося авто з людьми: є загиблі
Поліція порушила кримінальне провадження проти фітнес-тренера, який плюнув у військового
Поліція порушила кримінальне провадження проти фітнес-тренера, який плюнув у військового
У Криму прогриміли потужні вибухи: здіймається дим (відео)
У Криму прогриміли потужні вибухи: здіймається дим (відео)
Хлопці змушені йти пішки, без техніки – Резніков про контрнаступ на півдні
Хлопці змушені йти пішки, без техніки – Резніков про контрнаступ на півдні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
16K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
14K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
12K
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити
8741
Смерть полковника СБУ: з'явилися фото з кабінету правоохоронця

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту