ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини (відео)

Підняття прапора на тимчасово окупованій території Херсонщини підтвердила Каховська міська військова адміністрація

Український прапор замайорів на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині. Відповідне відео з’явилося в мережі.

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За інформацією журналіста Костянтина Риженка, прапор підняли поблизу Олешок.

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За інформацією журналіста Костянтина Риженка, прапор підняли поблизу Олешок фото: скріншот

Місцеве видання «Мост» зауважує, що на відео – садовий кооператив «Шляховик», розташований на території, яка зараз є «сірою зоною».

Підняття прапора на тимчасово окупованій території Херсонщини також підтвердили у Каховській міській військовій адміністрації.

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До слова, РФ починає евакуювати так звану владу міста Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.